Фуршев Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти?.03.1942
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Фуршев Андрей Максимович
Мать: Фуршева Василиса
Рождение ребёнка
21.12.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фуршева Прасковья Алексеевна
Вязовая, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.11.1936
Дочь: Фуршева Валентина Александровна
Мать ребёнка: Фуршева Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фуршев Петр Александрович
Мать ребёнка: Фуршева Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фуршев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Фуршева Прасковья Алексеевна
Смерть
?.03.1942