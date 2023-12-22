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Фуршев Александр Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Фуршев Андрей Максимович

Мать: Фуршева Василиса

Рождение ребёнка
21.12.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фуршева Прасковья Алексеевна

Вязовая, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.11.1936

Дочь: Фуршева Валентина Александровна

Мать ребёнка: Фуршева Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фуршев Петр Александрович

Мать ребёнка: Фуршева Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фуршев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Фуршева Прасковья Алексеевна

Смерть
?.03.1942
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