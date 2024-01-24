Храпова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Храпов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Храпов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Храпов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Храпова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Храпов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Храпов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Храпова Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Храпов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Храпов Алексей
Рождение ребёнка
01.07.1909
Дочь: Фуршева (Храпова) Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Храпов Алексей
Смерть
Неизвестно