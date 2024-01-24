Храпова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храпова Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Храпов Роман Алексеевич

Отец ребёнка: Храпов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Храпов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Храпов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Храпова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Храпов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Храпов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Храпов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Храпова Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Храпов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Храпов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Храпов Алексей

Рождение ребёнка
01.07.1909

Дочь: Фуршева (Храпова) Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Храпов Алексей

Смерть
Неизвестно

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