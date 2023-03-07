Туманова Акилина Туманова
Место рождения
Дата рождения06.06.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1891
Бракосочетание
11.02.1913
Рождение ребёнка
01.09.1913
Отец ребёнка: Туманов Григорий Семенович
Рождение ребёнка
29.06.1919
Сын: Туманов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Туманов Григорий Семенович
Рождение ребёнка
23.04.1923
Сын: Туманов Вов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Туманов Григорий Семенович
Смерть
Неизвестно