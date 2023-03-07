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Туманова Акилина Туманова

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

06.06.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1891

Отец: Туманов Николай Васильевич

Мать: Туманова Евдокия Ивановна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
11.02.1913

Муж: Туманов Григорий Семенович

Рождение ребёнка
01.09.1913

Сын: Туманов Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Туманов Григорий Семенович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.06.1919

Сын: Туманов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Туманов Григорий Семенович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.04.1923

Сын: Туманов Вов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Туманов Григорий Семенович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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