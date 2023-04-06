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Туманова Евдокия Ивановна

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Место рождения

Соловчиха, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: С. Соловчиха Иван Ефимович

Мать: не указана

Соловчиха, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
27.?.1882

Муж: Туманов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
01.10.1883

Дочь: Устинья Николаевна

Отец ребёнка: Туманов Николай Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.08.1885

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Туманов Николай Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.12.1887

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Туманов Николай Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1889

Сын: Туманов Лаврентий Николаевич

Отец ребёнка: Туманов Николай Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.06.1891

Дочь: Туманова Акилина Туманова

Отец ребёнка: Туманов Николай Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.06.1893

Дочь: Февронья Николаевна

Отец ребёнка: Туманов Николай Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.01.1895

Дочь: Домна Николаевна

Отец ребёнка: Туманов Николай Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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