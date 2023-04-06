Туманова Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: С. Соловчиха Иван Ефимович
Мать: не указана
Бракосочетание
27.?.1882
Рождение ребёнка
01.10.1883
Дочь: Устинья Николаевна
Отец ребёнка: Туманов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
09.08.1885
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Туманов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
08.12.1887
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Туманов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
01.08.1889
Сын: Туманов Лаврентий Николаевич
Отец ребёнка: Туманов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
06.06.1891
Дочь: Туманова Акилина Туманова
Отец ребёнка: Туманов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
19.06.1893
Дочь: Февронья Николаевна
Отец ребёнка: Туманов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
06.01.1895
Дочь: Домна Николаевна
Отец ребёнка: Туманов Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно