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Туманов Николай Васильевич

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1862

Дата смерти

15.03.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Туманов Василий Ефимович

Мать: Туманова жена Василия

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
27.?.1882

Жена: Туманова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
01.10.1883

Дочь: Устинья Николаевна

Мать ребёнка: Туманова Евдокия Ивановна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.08.1885

Дочь: Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Туманова Евдокия Ивановна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.12.1887

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Туманова Евдокия Ивановна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1889

Сын: Туманов Лаврентий Николаевич

Мать ребёнка: Туманова Евдокия Ивановна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.06.1891

Дочь: Туманова Акилина Туманова

Мать ребёнка: Туманова Евдокия Ивановна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.06.1893

Дочь: Февронья Николаевна

Мать ребёнка: Туманова Евдокия Ивановна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.01.1895

Дочь: Домна Николаевна

Мать ребёнка: Туманова Евдокия Ивановна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
15.03.1896
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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