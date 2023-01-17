Туманов Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смерти15.03.1896
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Туманов Василий Ефимович
Мать: Туманова жена Василия
Бракосочетание
27.?.1882
Рождение ребёнка
01.10.1883
Дочь: Устинья Николаевна
Мать ребёнка: Туманова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
09.08.1885
Дочь: Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Туманова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
08.12.1887
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Туманова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
01.08.1889
Сын: Туманов Лаврентий Николаевич
Мать ребёнка: Туманова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
06.06.1891
Дочь: Туманова Акилина Туманова
Мать ребёнка: Туманова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
19.06.1893
Дочь: Февронья Николаевна
Мать ребёнка: Туманова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
06.01.1895
Дочь: Домна Николаевна
Мать ребёнка: Туманова Евдокия Ивановна
Смерть
15.03.1896