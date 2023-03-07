Туманов Григорий Семенович
Место рождения
Дата рождения22.01.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1892
Отец: Туманов Семен Яковлевич
Мать: Туманова Мария Конькова
Бракосочетание
11.02.1913
Рождение ребёнка
01.09.1913
Мать ребёнка: Туманова Акилина Туманова
Рождение ребёнка
29.06.1919
Сын: Туманов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Туманова Акилина Туманова
Рождение ребёнка
23.04.1923
Сын: Туманов Вов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Туманова Акилина Туманова
Смерть
Неизвестно