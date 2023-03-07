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Туманов Семен Яковлевич

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Туманов Яков Киреевич

Мать: Туманова Анна Титовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
04.?.1881

Жена: Туманова Мария Конькова

Рождение ребёнка
16.01.1882

Дочь: Татьяна Семеновна

Мать ребёнка: Туманова Мария Конькова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.08.1883

Сын: Туманов Иван Семенович

Мать ребёнка: Туманова Мария Конькова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.10.1886

Сын: Туманов Дмитрий Семенович

Мать ребёнка: Туманова Мария Конькова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.05.1889

Дочь: Беляева Ирина Туманова

Мать ребёнка: Туманова Мария Конькова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.01.1892

Сын: Туманов Григорий Семенович

Мать ребёнка: Туманова Мария Конькова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.03.1895

Дочь: Матрена Семеновна

Мать ребёнка: Туманова Мария Конькова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1899

Дочь: Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Туманова Мария Конькова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.06.1904

Сын: Туманов Виссарион Семенович

Мать ребёнка: Туманова Мария Конькова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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