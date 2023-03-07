Туманов Семен Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Туманов Яков Киреевич
Мать: Туманова Анна Титовна
Бракосочетание
04.?.1881
Жена: Туманова Мария Конькова
Рождение ребёнка
16.01.1882
Дочь: Татьяна Семеновна
Мать ребёнка: Туманова Мария Конькова
Рождение ребёнка
17.08.1883
Мать ребёнка: Туманова Мария Конькова
Рождение ребёнка
19.10.1886
Сын: Туманов Дмитрий Семенович
Мать ребёнка: Туманова Мария Конькова
Рождение ребёнка
07.05.1889
Дочь: Беляева Ирина Туманова
Мать ребёнка: Туманова Мария Конькова
Рождение ребёнка
22.01.1892
Сын: Туманов Григорий Семенович
Мать ребёнка: Туманова Мария Конькова
Рождение ребёнка
20.03.1895
Дочь: Матрена Семеновна
Мать ребёнка: Туманова Мария Конькова
Рождение ребёнка
14.02.1899
Дочь: Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Туманова Мария Конькова
Рождение ребёнка
05.06.1904
Сын: Туманов Виссарион Семенович
Мать ребёнка: Туманова Мария Конькова
Смерть
Неизвестно