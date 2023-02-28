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Туманов Иван Семенович

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

17.08.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1883

Отец: Туманов Семен Яковлевич

Мать: Туманова Мария Конькова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
20.?.1903

Жена: Туманова Татьяна Ермолаева

Рождение ребёнка
26.01.1904

Сын: Туманов Семен Иванович

Мать ребёнка: Туманова Татьяна Ермолаева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1906

Сын: Туманов Василий Иванович

Мать ребёнка: Туманова Татьяна Ермолаева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.03.1908

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Туманова Татьяна Ермолаева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.05.1910

Сын: Туманов Иван Иванович

Мать ребёнка: Туманова Татьяна Ермолаева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.05.1912

Сын: Туманов Иван Иванович

Мать ребёнка: Туманова Татьяна Ермолаева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1916

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Туманова Татьяна Ермолаева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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