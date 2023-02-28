Туманов Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения17.08.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1883
Отец: Туманов Семен Яковлевич
Мать: Туманова Мария Конькова
Бракосочетание
20.?.1903
Рождение ребёнка
26.01.1904
Мать ребёнка: Туманова Татьяна Ермолаева
Рождение ребёнка
01.07.1906
Мать ребёнка: Туманова Татьяна Ермолаева
Рождение ребёнка
27.03.1908
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Туманова Татьяна Ермолаева
Рождение ребёнка
29.05.1910
Мать ребёнка: Туманова Татьяна Ермолаева
Рождение ребёнка
03.05.1912
Мать ребёнка: Туманова Татьяна Ермолаева
Рождение ребёнка
02.04.1916
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Туманова Татьяна Ермолаева
Смерть
Неизвестно