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Яков Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1819 ст.

Отец: Иван Петров

Мать: Прасковья Тихоновна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Александра Яковлева

Мать ребёнка: Феодосия Игнатьева

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Акулина Яковлева

Мать ребёнка: Феодосия Игнатьева

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Пелагея Яковлева

Мать ребёнка: Феодосия Игнатьева

Рождение ребёнка
08.10.1859

Сын: Ефимий Яковлев

Мать ребёнка: Феодосия Игнатьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Игнатьева

Смерть
Неизвестно
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