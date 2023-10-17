Яков Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1819 ст.
Отец: Иван Петров
Мать: Прасковья Тихоновна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Александра Яковлева
Мать ребёнка: Феодосия Игнатьева
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Акулина Яковлева
Мать ребёнка: Феодосия Игнатьева
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Пелагея Яковлева
Мать ребёнка: Феодосия Игнатьева
Рождение ребёнка
08.10.1859
Сын: Ефимий Яковлев
Мать ребёнка: Феодосия Игнатьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Игнатьева
Смерть
Неизвестно