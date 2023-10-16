Прасковья Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Тихон (Трифон)
Рождение ребёнка
11.01.1812 ст.
Сын: Петр Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
29.01.1814
Дочь: Ксения Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
1817
Сын: Григорий Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
22.11.1819 ст.
Сын: Яков Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
29.11.1826 ст.
Сын: Николай Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Дмитровка, Калужский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Петров
Смерть
Неизвестно