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Прасковья Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Тихон (Трифон)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1812 ст.

Сын: Петр Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Рождение ребёнка
29.01.1814

Дочь: Ксения Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

Рождение ребёнка
1817

Сын: Григорий Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Рождение ребёнка
22.11.1819 ст.

Сын: Яков Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Рождение ребёнка
29.11.1826 ст.

Сын: Николай Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Дмитровка, Калужский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Петров

Смерть
Неизвестно
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