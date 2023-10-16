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Иван Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793 ст.

Дата смерти

15.06.1826 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1812 ст.

Сын: Петр Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Тихоновна

Рождение ребёнка
29.01.1814

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Прасковья Тихоновна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Прасковья Тихоновна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Григорий Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Тихоновна

Рождение ребёнка
22.11.1819 ст.

Сын: Яков Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Тихоновна

Рождение ребёнка
29.11.1826 ст.

Сын: Николай Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Тихоновна

Смерть
15.06.1826 ст.
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