Иван Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793 ст.
Дата смерти15.06.1826 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.
Отец: Петр
Рождение ребёнка
11.01.1812 ст.
Сын: Петр Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Тихоновна
Рождение ребёнка
29.01.1814
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Прасковья Тихоновна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Прасковья Тихоновна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Григорий Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Тихоновна
Рождение ребёнка
22.11.1819 ст.
Сын: Яков Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Тихоновна
Рождение ребёнка
29.11.1826 ст.
Сын: Николай Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Тихоновна
Смерть
15.06.1826 ст.