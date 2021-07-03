Левицкий Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения02.02.1949
Дата смерти03.07.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1949
Бракосочетание
19.03.1971
Рождение ребёнка
06.11.1971
Дочь: Левицкая Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Левицкая (Кренкоева) Нина Николаевна
Рождение ребёнка
29.09.1974
Дочь: Тарасенко (Левицкая) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Левицкая (Кренкоева) Нина Николаевна
Смерть
03.07.2021
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Захоронен на кладбище с. Елизаветовка Воробьёвского района Воронежской области.