Левицкий Николай Иванович 02.02.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Левицкий Николай Иванович

Место рождения

Елизаветовка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

02.02.1949

Дата смерти

03.07.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1949

Отец: Левицкий Иван Михайлович

Мать: Левицкая (Лукашова) Ольга Николаевна

Елизаветовка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
19.03.1971

Жена: Левицкая (Кренкоева) Нина Николаевна

Олонец, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
06.11.1971

Дочь: Левицкая Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Левицкая (Кренкоева) Нина Николаевна

Олонец, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
29.09.1974

Дочь: Тарасенко (Левицкая) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Левицкая (Кренкоева) Нина Николаевна

Елизаветовка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
03.07.2021
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Захоронен на кладбище с. Елизаветовка Воробьёвского района Воронежской области.

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