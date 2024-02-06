Левицкая (Лукашова) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1905
Отец: Лукашов Николай
Рождение ребёнка
02.02.1949
Сын: Левицкий Николай Иванович
Отец ребёнка: Левицкий Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасенко Мария Михайловна
Отец ребёнка: Левицкий Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно