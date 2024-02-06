Левицкая (Лукашова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левицкая (Лукашова) Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1905

Отец: Лукашов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1949

Сын: Левицкий Николай Иванович

Отец ребёнка: Левицкий Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасенко Мария Михайловна

Отец ребёнка: Левицкий Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левицкий Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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