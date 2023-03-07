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Апарин Пётр Николаев

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Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Апарин Николай Васильев

Мать: Апарина Агрипина Прокопиева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
01.10.1912

Жена: Апарина Дарья Ильина

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1914

Дочь: Татьяна Петрова

Мать ребёнка: Апарина Дарья Ильина

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.02.1915

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Апарина Дарья Ильина

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
30.07.1916

Сын: Апарин Василий Петрович

Мать ребёнка: Апарина Дарья Ильина

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Апарин Сергей Петрович

Мать ребёнка: Апарина Дарья Ильина

Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Осиповка
Смерть
Неизвестно
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