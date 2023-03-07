Апарин Пётр Николаев
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Бракосочетание
01.10.1912
Жена: Апарина Дарья Ильина
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1914
Дочь: Татьяна Петрова
Мать ребёнка: Апарина Дарья Ильина
Рождение ребёнка
20.02.1915
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Апарина Дарья Ильина
Рождение ребёнка
30.07.1916
Мать ребёнка: Апарина Дарья Ильина
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Апарина Дарья Ильина
Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Осиповка
Смерть
Неизвестно