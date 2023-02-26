Апарина Агрипина Прокопиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апарина Агрипина Прокопиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Апарин Пётр Николаев

Отец ребёнка: Апарин Николай Васильев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Харитонова Евдокия Николаева

Отец ребёнка: Апарин Николай Васильев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1897

Дочь: Пелагея Николаева

Отец ребёнка: Апарин Николай Васильев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.07.1900

Дочь: Мария Николаева

Отец ребёнка: Апарин Николай Васильев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.10.1902

Сын: Апарин Сергей Николаев

Отец ребёнка: Апарин Николай Васильев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.04.1904

Сын: Апарин Иван Васильев

Отец ребёнка: Апарин Николай Васильев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.01.1907

Дочь: Дарья Николаева

Отец ребёнка: Апарин Николай Васильев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Апарин Николай Васильев

Смерть
Неизвестно
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