Апарина Агрипина Прокопиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Апарин Пётр Николаев
Отец ребёнка: Апарин Николай Васильев
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Харитонова Евдокия Николаева
Отец ребёнка: Апарин Николай Васильев
Рождение ребёнка
До 1897
Дочь: Пелагея Николаева
Отец ребёнка: Апарин Николай Васильев
Рождение ребёнка
21.07.1900
Дочь: Мария Николаева
Отец ребёнка: Апарин Николай Васильев
Рождение ребёнка
05.10.1902
Отец ребёнка: Апарин Николай Васильев
Рождение ребёнка
14.04.1904
Сын: Апарин Иван Васильев
Отец ребёнка: Апарин Николай Васильев
Рождение ребёнка
15.01.1907
Дочь: Дарья Николаева
Отец ребёнка: Апарин Николай Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно