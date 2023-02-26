Апарин Сергей Петрович
Место рожденияКалужская обл., Бабынинский р-н, д. Осиповка
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Апарин Пётр Николаев
Мать: Апарина Дарья Ильина
Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Осиповка
Военная служба
1941
Место призыва Кировский РВК, Московская обл., г. Москва, Кировский р-н
Военная награда
25.08.1945
Медаль «За отвагу»
Военная награда
06.04.1975
Орден Отечественной войны II степени(юбилейная награда)
Смерть
Неизвестно