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Апарин Сергей Петрович

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Место рождения

Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Осиповка

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Апарин Пётр Николаев

Мать: Апарина Дарья Ильина

Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Осиповка
Военная служба
1941
Место призыва Кировский РВК, Московская обл., г. Москва, Кировский р-н
Военная награда
25.08.1945
Медаль «За отвагу»
Военная награда
06.04.1975
Орден Отечественной войны II степени(юбилейная награда)
Смерть
Неизвестно
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