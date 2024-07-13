Бурцева (Шишова) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения19.07.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.1976
Дочь: Калядина (Бурцева) Лариса Алексеевна
Отец ребёнка: Бурцев Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
12.08.1986
Дочь: Попкова (Бурцева) Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Бурцев Алексей Николаевич
Муром, округ Муром, Владимирская область