Бурцева (Шишова) Анна Васильевна 19.07.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бурцева (Шишова) Анна Васильевна

Место рождения

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

19.07.1955

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1955

Отец: Шишов Василий Васильевич

Мать: Шишова (Орлова) Зинаида Ильинична

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурцев Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
19.10.1976

Дочь: Калядина (Бурцева) Лариса Алексеевна

Отец ребёнка: Бурцев Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
12.08.1986

Дочь: Попкова (Бурцева) Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Бурцев Алексей Николаевич

Муром, округ Муром, Владимирская область

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