Бурцев Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения25.03.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.1976
Дочь: Калядина (Бурцева) Лариса Алексеевна
Мать ребёнка: Бурцева (Шишова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
12.08.1986
Дочь: Попкова (Бурцева) Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Бурцева (Шишова) Анна Васильевна
Муром, округ Муром, Владимирская область