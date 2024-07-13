Бурцев Алексей Николаевич 25.03.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бурцев Алексей Николаевич

Место рождения

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

25.03.1951

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурцева (Шишова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
19.10.1976

Дочь: Калядина (Бурцева) Лариса Алексеевна

Мать ребёнка: Бурцева (Шишова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
12.08.1986

Дочь: Попкова (Бурцева) Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Бурцева (Шишова) Анна Васильевна

Муром, округ Муром, Владимирская область

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