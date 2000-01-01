Рудник Авдотья Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Рудник Кирей Киреев
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Рудник Кирей Киреев
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Авдотья Киреева
Отец ребёнка: Рудник Кирей Киреев
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Вера Киреева
Отец ребёнка: Рудник Кирей Киреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рудник Кирей Киреев
Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно