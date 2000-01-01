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Рудник Авдотья Осипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Рудник Василий Киреев

Отец ребёнка: Рудник Кирей Киреев

Рождение ребёнка
1776

Сын: Рудник Емельян Киреев

Отец ребёнка: Рудник Кирей Киреев

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Авдотья Киреева

Отец ребёнка: Рудник Кирей Киреев

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Вера Киреева

Отец ребёнка: Рудник Кирей Киреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудник Кирей Киреев

Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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