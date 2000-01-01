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Рудник Кирей Киреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Рудник Кирей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Рудник Василий Киреев

Мать ребёнка: Рудник Авдотья Осипова

Рождение ребёнка
1776

Сын: Рудник Емельян Киреев

Мать ребёнка: Рудник Авдотья Осипова

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Авдотья Киреева

Мать ребёнка: Рудник Авдотья Осипова

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Вера Киреева

Мать ребёнка: Рудник Авдотья Осипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудник Авдотья Осипова

Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1797
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