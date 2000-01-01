Рудник Кирей Киреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смерти1797
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Рудник Кирей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Рудник Авдотья Осипова
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Рудник Авдотья Осипова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Авдотья Киреева
Мать ребёнка: Рудник Авдотья Осипова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Вера Киреева
Мать ребёнка: Рудник Авдотья Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рудник Авдотья Осипова
Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1797