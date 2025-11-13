Емельян Епифанов 1807 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Емельян Епифанов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1807 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер 07.08.1848 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Отец
Епифан Степанов1773 ст. г.р.
Мать
Мария Михайлова1772 ст. г.р.
Супруги
Лукерья (Гликерия) Егорова1809 ст. г.р.
Дети
Яков Емельянов21.10.1823 ст. г.р.
Наталья Емельянова24.08.1825 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.

Отец: Епифан Степанов

Мать: Мария Михайлова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Бракосочетание
До 1822 ст.

Жена: Лукерья (Гликерия) Егорова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
21.10.1823 ст.

Сын: Яков Емельянов

Мать ребёнка: Лукерья (Гликерия) Егорова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
24.08.1825 ст.

Дочь: Наталья Емельянова

Мать ребёнка: Лукерья (Гликерия) Егорова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
09.01.1829 ст.

Сын: Павел Емельянов

Мать ребёнка: Лукерья (Гликерия) Егорова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
11.05.1833 ст.

Дочь: Лукерья (Гликерия) Емельянова

Мать ребёнка: Лукерья (Гликерия) Егорова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крестьяне пом. Никифоровой

Рождение ребёнка
09.05.1837 ст.

Дочь: Елена Емельянова

Мать ребёнка: Лукерья (Гликерия) Егорова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. гг. Никифоровых

Рождение ребёнка
28.03.1840 ст.

Сын: Иван Емельянов

Мать ребёнка: Лукерья (Гликерия) Егорова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. не указан. Безфамильные. Отец указан Емельяном Стефановым (по деду)

Рождение ребёнка
03.01.1843 ст.

Сын: Григорий Емельянов

Мать ребёнка: Лукерья (Гликерия) Егорова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. не указан. безфамильные.

Смерть
07.08.1848 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Звенигородский . кр. безфамильный. 50 лет от горячки

Похороны
09.08.1848 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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