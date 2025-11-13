Емельян Епифанов
мужской, родился 1807 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер 07.08.1848 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
ОтецЕпифан Степанов1773 ст. г.р.
МатьМария Михайлова1772 ст. г.р.
Супруги
Лукерья (Гликерия) Егорова1809 ст. г.р.
Дети
Яков Емельянов21.10.1823 ст. г.р.
Наталья Емельянова24.08.1825 ст. г.р.Показать еще 5
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Рождение
1807 ст.
Отец: Епифан Степанов
Мать: Мария Михайлова
Бракосочетание
До 1822 ст.
Рождение ребёнка
21.10.1823 ст.
Сын: Яков Емельянов
Мать ребёнка: Лукерья (Гликерия) Егорова
Рождение ребёнка
24.08.1825 ст.
Дочь: Наталья Емельянова
Мать ребёнка: Лукерья (Гликерия) Егорова
Рождение ребёнка
09.01.1829 ст.
Сын: Павел Емельянов
Мать ребёнка: Лукерья (Гликерия) Егорова
Рождение ребёнка
11.05.1833 ст.
Дочь: Лукерья (Гликерия) Емельянова
Мать ребёнка: Лукерья (Гликерия) Егорова
Рождение ребёнка
09.05.1837 ст.
Дочь: Елена Емельянова
Мать ребёнка: Лукерья (Гликерия) Егорова
Рождение ребёнка
28.03.1840 ст.
Сын: Иван Емельянов
Мать ребёнка: Лукерья (Гликерия) Егорова
Рождение ребёнка
03.01.1843 ст.
Сын: Григорий Емельянов
Мать ребёнка: Лукерья (Гликерия) Егорова
Смерть
07.08.1848 ст.
Похороны
09.08.1848 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область