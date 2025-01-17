Григорий Емельянов 03.01.1843 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Григорий Емельянов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 03.01.1843 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Отец
Емельян Епифанов1807 ст. г.р.
Мать
Лукерья (Гликерия) Егорова1809 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1843 ст.

Отец: Емельян Епифанов

Мать: Лукерья (Гликерия) Егорова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. не указан. безфамильные.

Крещение
05.01.1843 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники Того ж села крест. Авраамий Михайлов Дерябин и крест. жена Акилина Егорова.

Смерть
Неизвестно

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