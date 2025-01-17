Григорий Емельянов
мужской, родился 03.01.1843 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
ОтецЕмельян Епифанов1807 ст. г.р.
МатьЛукерья (Гликерия) Егорова1809 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
03.01.1843 ст.
Отец: Емельян Епифанов
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
05.01.1843 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
крест. пом. не указан. безфамильные.