Иван Емельянов
мужской, родился 28.03.1840 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
ОтецЕмельян Епифанов1807 ст. г.р.
МатьЛукерья (Гликерия) Егорова1809 ст. г.р.
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Место
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Рождение
28.03.1840 ст.
Отец: Емельян Епифанов
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
31.03.1840 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
крест. пом. не указан. Безфамильные. Отец указан Емельяном Стефановым (по деду)