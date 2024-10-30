Иван Емельянов 28.03.1840 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Емельянов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 28.03.1840 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Отец
Емельян Епифанов1807 ст. г.р.
Мать
Лукерья (Гликерия) Егорова1809 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1840 ст.

Отец: Емельян Епифанов

Мать: Лукерья (Гликерия) Егорова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. не указан. Безфамильные. Отец указан Емельяном Стефановым (по деду)

Крещение
31.03.1840 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники Того ж сельца крест. Филипп Матвеев и крест. жена Акилина Егорова

Смерть
Неизвестно

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