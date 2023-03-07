Боталова Дария Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоталова Дария Ларионова

Боталова Дария Ларионова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1695 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1719

Сын: Боталов Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Боталов Яков Сергеев

Рождение ребёнка
1720

Сын: Боталов Осип Яковлевич

Отец ребёнка: Боталов Яков Сергеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боталов Яков Сергеев

Место жительства
Неизвестно
Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close