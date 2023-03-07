Боталов Андрей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Боталов Яков Сергеев
Мать: Боталова Дария Ларионова
Рождение ребёнка
1740
Мать ребёнка: Боталова первая жена
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Боталова первая жена
Рождение ребёнка
1753
Сын: Боталов Ермолай Андреевич
Мать ребёнка: Боталова первая жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боталова первая жена
Место жительства
Неизвестно
Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763