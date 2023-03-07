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Боталов Андрей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Боталов Яков Сергеев

Мать: Боталова Дария Ларионова

Рождение ребёнка
1740

Сын: Боталов Петр Андреевич

Мать ребёнка: Боталова первая жена

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Боталова первая жена

Рождение ребёнка
1753

Сын: Боталов Ермолай Андреевич

Мать ребёнка: Боталова первая жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боталова первая жена

Место жительства
Неизвестно
Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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