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Друцкий-Соколинский Яков Афанасьевич

Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

Около 1635

Дата смерти

1671

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1635

Отец: Друцкий-Соколинский Афанасий (Ежи) Ярославович

Мать: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина. Цитата: "(первая ветвь) Яков ?-1671, XXVI 18-15, убит в сражении с войсками С. ... Показать все
Рождение ребёнка
1664

Сын: Друцкий-Соколинский Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина. Цитата: "(первая ветвь) Андрей 1664-?, XXVII 21-18, стольник, воевода."
Рождение ребёнка
Около 1665

Сын: Друцкий-Соколинский Самуил Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина. Цитата: "(первая ветвь) Самуил, XXVII 22-18"
Смерть
1671
Убит в сражении с войсками Степана Разина.

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