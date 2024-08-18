Друцкий-Соколинский Яков Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1635
Дата смерти1671
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1635
Отец: Друцкий-Соколинский Афанасий (Ежи) Ярославович
Мать: не указана
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина. Цитата: "(первая ветвь) Яков ?-1671, XXVI 18-15, убит в сражении с войсками С. ... Показать все
Рождение ребёнка
1664
Сын: Друцкий-Соколинский Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина. Цитата: "(первая ветвь) Андрей 1664-?, XXVII 21-18, стольник, воевода."
Рождение ребёнка
Около 1665
Сын: Друцкий-Соколинский Самуил Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина. Цитата: "(первая ветвь) Самуил, XXVII 22-18"
Смерть
1671
Убит в сражении с войсками Степана Разина.