Друцкий-Соколинский Афанасий (Ежи) Ярославович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Друцкий-Соколинский Афанасий (Ежи) Ярославович

Место рождения

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

Около 1611

Дата смерти

Около 1680

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1611

Отец: Друцкий-Соколинский Ярослав Ярославович

Мать: не указана

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина. Цитата: "(первая ветвь) Ежи (Юрий), XXV 15-9, землевладелец Смоленского воеводс... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1635

Сын: Друцкий-Соколинский Яков Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина. Цитата: "(первая ветвь) Яков ?-1671, XXVI 18-15, убит в сражении с войсками С. ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1637

Сын: Друцкий-Соколинский Дмитрий Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина. Цитата: "(первая ветвь) Дмитрий, XXVI 19-15"
Военная служба
1654
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Оборонял Смоленск от русский войск, затем вместе с большинством шляхты, сдав крепость царю Алексею Михайловичу, поступил на русскую службу и принял православие с именем Афанасия Ярославича.
Военная служба
До 1665
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Служил в полку смоленской шляхты, ополчения землевладельцев бывшего Смоленского воеводства, составивших на русской службе собственную корпоративную организацию.
Смерть
Около 1680
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
От него происходит старшая линия князей Друцких-Соколинских в России.

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