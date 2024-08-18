Друцкий-Соколинский Афанасий (Ежи) Ярославович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1611
Дата смертиОколо 1680
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1611
Отец: Друцкий-Соколинский Ярослав Ярославович
Мать: не указана
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина. Цитата: "(первая ветвь) Ежи (Юрий), XXV 15-9, землевладелец Смоленского воеводс... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1635
Сын: Друцкий-Соколинский Яков Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина. Цитата: "(первая ветвь) Яков ?-1671, XXVI 18-15, убит в сражении с войсками С. ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1637
Сын: Друцкий-Соколинский Дмитрий Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина. Цитата: "(первая ветвь) Дмитрий, XXVI 19-15"
Военная служба
1654
Оборонял Смоленск от русский войск, затем вместе с большинством шляхты, сдав крепость царю Алексею Михайловичу, поступил на русскую службу и принял православие с именем Афанасия Ярославича.
Военная служба
До 1665
Служил в полку смоленской шляхты, ополчения землевладельцев бывшего Смоленского воеводства, составивших на русской службе собственную корпоративную организацию.
Смерть
Около 1680
От него происходит старшая линия князей Друцких-Соколинских в России.