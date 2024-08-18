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Друцкий-Соколинский Дмитрий Афанасьевич

Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

Около 1637

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1637

Отец: Друцкий-Соколинский Афанасий (Ежи) Ярославович

Мать: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина. Цитата: "(первая ветвь) Дмитрий, XXVI 19-15"
Рождение ребёнка
Около 1662

Сын: Друцкий-Соколинский Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина. Цитата: "(первая ветвь) Иван, XXVII 23-19"
Смерть
Неизвестно

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