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Друцкий-Соколинский Иван Дмитриевич

Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

Около 1662

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1662

Отец: Друцкий-Соколинский Дмитрий Афанасьевич

Мать: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина. Цитата: "(первая ветвь) Иван, XXVII 23-19"
Рождение ребёнка
Около 1687

Сын: Друцкий-Соколинский Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина. Цитата: "(первая ветвь) Михаил, XXVIII 32-23"
Смерть
Неизвестно

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