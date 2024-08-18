Друцкий-Соколинский Михаил Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1687
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1687
Отец: Друцкий-Соколинский Иван Дмитриевич
Мать: не указана
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина. Цитата: "(первая ветвь) Михаил, XXVIII 32-23"
Смерть
Неизвестно