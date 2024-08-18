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Друцкий-Соколинский Михаил Иванович

Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

Около 1687

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1662 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1687

Отец: Друцкий-Соколинский Иван Дмитриевич

Мать: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина. Цитата: "(первая ветвь) Михаил, XXVIII 32-23"
Смерть
Неизвестно

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