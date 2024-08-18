Друцкий-Соколинский Андрей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Друцкий-Соколинский Андрей Яковлевич

Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

1664

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1664

Отец: Друцкий-Соколинский Яков Афанасьевич

Мать: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина. Цитата: "(первая ветвь) Андрей 1664-?, XXVII 21-18, стольник, воевода."
Военная служба
Около 1690
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Cтольник, воевода.
Рождение ребёнка
Около 1692

Сын: Друцкий-Соколинский Степан Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина. Цитата: "(первая ветвь) Степан 1692-?, XXVIII 25-21, полковник"
Рождение ребёнка
Около 1693

Сын: Друцкий-Соколинский Илья Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина. Цитата: "(первая ветвь) Илья, XXVIII 26-21"
Рождение ребёнка
Около 1694

Сын: Друцкий-Соколинский Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина. Цитата: "(первая ветвь) Иван, XXVIII 27-21, полковник, затем на статской службе... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1696

Сын: Друцкий-Соколинский Василий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина. Цитата: "(первая ветвь) Василий, XXVIII 28-21, шляхты (?) полковник, затем надв... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1697

Сын: Друцкий-Соколинский Григорий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина. Цитата: "(первая ветвь) Григорий ?-1770, XXVIII 29-21"
Смерть
Неизвестно

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