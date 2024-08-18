Друцкий-Соколинский Андрей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1664
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1664
Отец: Друцкий-Соколинский Яков Афанасьевич
Мать: не указана
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина. Цитата: "(первая ветвь) Андрей 1664-?, XXVII 21-18, стольник, воевода."
Военная служба
Около 1690
Cтольник, воевода.
Рождение ребёнка
Около 1692
Сын: Друцкий-Соколинский Степан Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина. Цитата: "(первая ветвь) Степан 1692-?, XXVIII 25-21, полковник"
Рождение ребёнка
Около 1693
Сын: Друцкий-Соколинский Илья Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина. Цитата: "(первая ветвь) Илья, XXVIII 26-21"
Рождение ребёнка
Около 1694
Сын: Друцкий-Соколинский Иван Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина. Цитата: "(первая ветвь) Иван, XXVIII 27-21, полковник, затем на статской службе... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1696
Сын: Друцкий-Соколинский Василий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина. Цитата: "(первая ветвь) Василий, XXVIII 28-21, шляхты (?) полковник, затем надв... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1697
Сын: Друцкий-Соколинский Григорий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина. Цитата: "(первая ветвь) Григорий ?-1770, XXVIII 29-21"
Смерть
Неизвестно