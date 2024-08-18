Друцкий-Соколинский Самуил Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1665
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1665
Отец: Друцкий-Соколинский Яков Афанасьевич
Мать: не указана
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина. Цитата: "(первая ветвь) Самуил, XXVII 22-18"
Рождение ребёнка
1697
Сын: Друцкий-Соколинский Андрей Самуилович
Мать ребёнка: не указана
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина. Цитата: "(первая ветвь) Андрей 1697-? XXVIII 30-22"
Рождение ребёнка
Около 1698
Сын: Друцкий-Соколинский Иван Самуилович
Мать ребёнка: не указана
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина. Цитата: "(первая ветвь) Иван, XXVIII 31-22"
Смерть
Неизвестно