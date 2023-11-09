Махинова (Алешникова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махинова (Алешникова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1956

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1956

Отец: Алешников Иван

Мать: Алешникова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махинов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Махинов Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махинов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
13.02.1979

Дочь: Малахова (Махинова) Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Махинов Сергей Иванович

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