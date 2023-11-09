Махинова (Алешникова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1956
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1956
Отец: Алешников Иван
Мать: Алешникова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Махинов Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Махинов Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.02.1979
Дочь: Малахова (Махинова) Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Махинов Сергей Иванович