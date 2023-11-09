Махинов Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Махинов Иван
Мать: Махинова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Махинов Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Махинова (Алешникова) Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Фермер
Рождение ребёнка
13.02.1979
Дочь: Малахова (Махинова) Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Махинова (Алешникова) Татьяна Ивановна