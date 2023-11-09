Махинов Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махинов Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Махинов Иван

Мать: Махинова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махинов Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Махинова (Алешникова) Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махинова (Алешникова) Татьяна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Фермер
Рождение ребёнка
13.02.1979

Дочь: Малахова (Махинова) Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Махинова (Алешникова) Татьяна Ивановна

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