Малахова (Махинова) Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1979
ПолЖенский
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1979
Отец: Махинов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алина Ивановна
Отец ребёнка: Малахов Иван Николаевич
город Бобров, Бобровский район, Воронежская область, Российская Федерация
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
город Таловая, Таловский район, Воронежская область, Российская Федерация