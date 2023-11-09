Малахова (Махинова) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалахова (Махинова) Наталья Сергеевна

Малахова (Махинова) Наталья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1979

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1979

Отец: Махинов Сергей Иванович

Мать: Махинова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алина Ивановна

Отец ребёнка: Малахов Иван Николаевич

город Бобров, Бобровский район, Воронежская область, Российская Федерация
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Иван Николаевич

Место жительства
Неизвестно
город Таловая, Таловский район, Воронежская область, Российская Федерация
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close