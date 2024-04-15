Яброва Наталия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Василиса Егоровна
Отец ребёнка: Ябров Егор Родионович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Ябров Егор Родионович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Агафья Егоровна
Отец ребёнка: Ябров Егор Родионович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Катерина Егоровна
Отец ребёнка: Ябров Егор Родионович
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно