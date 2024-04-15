Яброва Наталия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яброва Наталия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Василиса Егоровна

Отец ребёнка: Ябров Егор Родионович

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Ябров Алексей Егорович

Отец ребёнка: Ябров Егор Родионович

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Агафья Егоровна

Отец ребёнка: Ябров Егор Родионович

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Катерина Егоровна

Отец ребёнка: Ябров Егор Родионович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ябров Егор Родионович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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