Ябров Егор Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Ябров Родион Семенович
Место жительства
С 1812
из Ялуторовского округа Омутинской волости
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Василиса Егоровна
Мать ребёнка: Яброва Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Яброва Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Агафья Егоровна
Мать ребёнка: Яброва Наталия Ивановна
Место жительства
По 1852
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Яркуля в сей же волости деревню Малькову
Место жительства
С 1852
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Яркуля в сей же волости деревню Малькову
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Катерина Егоровна
Мать ребёнка: Яброва Наталия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яброва Наталия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1856