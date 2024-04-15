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Ябров Егор Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Ябров Родион Семенович

Мать: не указана

Место жительства
С 1812
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Омутинской волости
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Василиса Егоровна

Мать ребёнка: Яброва Наталия Ивановна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Ябров Алексей Егорович

Мать ребёнка: Яброва Наталия Ивановна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Агафья Егоровна

Мать ребёнка: Яброва Наталия Ивановна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
По 1852
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Яркуля в сей же волости деревню Малькову
Место жительства
С 1852
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Яркуля в сей же волости деревню Малькову
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Катерина Егоровна

Мать ребёнка: Яброва Наталия Ивановна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яброва Наталия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1856
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