Ябров Алексей Егорович
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Ябров Егор Родионович
Мать: Яброва Наталия Ивановна
Место жительства
По 1852
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Яркуля в сей же волости деревню Малькову
Место жительства
С 1852
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Яркуля в сей же волости деревню Малькову
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно