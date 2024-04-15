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Ябров Алексей Егорович

Место рождения

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1811 г.р.

Мать

1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Ябров Егор Родионович

Мать: Яброва Наталия Ивановна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
По 1852
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Яркуля в сей же волости деревню Малькову
Место жительства
С 1852
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Яркуля в сей же волости деревню Малькову
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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