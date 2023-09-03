Бондарь Филипп Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1924
Дата смерти1997
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1924
Рождение ребёнка
01.03.1946
Сын: Бондарь Николай Филипович
Мать ребёнка: Вербанова Бондарь Мария Георгиевна
Рождение ребёнка
04.11.1951
Дочь: Бондарь Нейчева Зинаида Филиповна
Мать ребёнка: Вербанова Бондарь Мария Георгиевна
Бракосочетание
16.11.1951
Рождение ребёнка
11.01.1955
Дочь: Бондарь Драганюк Любовь Филипповна
Мать ребёнка: Вербанова Бондарь Мария Георгиевна
Смерть
1997