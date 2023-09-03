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Бондарь Филипп Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1924

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1924

Отец: Бондарь Илья Федорович

Мать: Бондарь Вербанова Феодора Георгиевна

Рождение ребёнка
01.03.1946

Сын: Бондарь Николай Филипович

Мать ребёнка: Вербанова Бондарь Мария Георгиевна

Рождение ребёнка
04.11.1951

Дочь: Бондарь Нейчева Зинаида Филиповна

Мать ребёнка: Вербанова Бондарь Мария Георгиевна

Бракосочетание
16.11.1951

Жена: Вербанова Бондарь Мария Георгиевна

Рождение ребёнка
11.01.1955

Дочь: Бондарь Драганюк Любовь Филипповна

Мать ребёнка: Вербанова Бондарь Мария Георгиевна

Смерть
1997

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