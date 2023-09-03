Вербанова Бондарь Мария Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вербанова Бондарь Мария Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1920

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1920

Отец: Вербанов Иван Дмитриевич

Мать: Вербанова Мария

Рождение ребёнка
01.03.1946

Сын: Бондарь Николай Филипович

Отец ребёнка: Бондарь Филипп Ильич

Рождение ребёнка
04.11.1951

Дочь: Бондарь Нейчева Зинаида Филиповна

Отец ребёнка: Бондарь Филипп Ильич

Бракосочетание
16.11.1951

Муж: Бондарь Филипп Ильич

Рождение ребёнка
11.01.1955

Дочь: Бондарь Драганюк Любовь Филипповна

Отец ребёнка: Бондарь Филипп Ильич

Смерть
2005

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