Вербанова Бондарь Мария Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1920
Дата смерти2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1920
Отец: Вербанов Иван Дмитриевич
Мать: Вербанова Мария
Рождение ребёнка
01.03.1946
Сын: Бондарь Николай Филипович
Отец ребёнка: Бондарь Филипп Ильич
Рождение ребёнка
04.11.1951
Дочь: Бондарь Нейчева Зинаида Филиповна
Отец ребёнка: Бондарь Филипп Ильич
Бракосочетание
16.11.1951
Муж: Бондарь Филипп Ильич
Рождение ребёнка
11.01.1955
Дочь: Бондарь Драганюк Любовь Филипповна
Отец ребёнка: Бондарь Филипп Ильич
Смерть
2005