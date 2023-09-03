Бондарь Илья Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бондарь Федр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1924
Сын: Бондарь Филипп Ильич
Мать ребёнка: Бондарь Вербанова Феодора Георгиевна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Бондарь Гайдаржи Елена Ильинична
Мать ребёнка: Бондарь Вербанова Феодора Георгиевна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Бондарь Иван Ильич
Мать ребёнка: Бондарь Вербанова Феодора Георгиевна
Смерть
Неизвестно