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Бондарь Илья Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бондарь Федр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарь Вербанова Феодора Георгиевна

Рождение ребёнка
02.08.1924

Сын: Бондарь Филипп Ильич

Мать ребёнка: Бондарь Вербанова Феодора Георгиевна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Бондарь Гайдаржи Елена Ильинична

Мать ребёнка: Бондарь Вербанова Феодора Георгиевна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Бондарь Иван Ильич

Мать ребёнка: Бондарь Вербанова Феодора Георгиевна

Смерть
Неизвестно

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