Вавилова Марья Савинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Вавиловъ Тимофей
Отец ребёнка: Вавиловъ Петръ
Рождение ребёнка
1785
Сын: Вавиловъ Прокофий
Отец ребёнка: Вавиловъ Петръ
Рождение ребёнка
1788
Сын: Вавиловъ Ермолай
Отец ребёнка: Вавиловъ Петръ
Рождение ребёнка
1788
Сын: Вавиловъ Василей
Отец ребёнка: Вавиловъ Петръ
Рождение ребёнка
1790
Сын: Вавиловъ Алексей
Отец ребёнка: Вавиловъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вавиловъ Петръ