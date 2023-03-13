Вавилова Марья Савинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавилова Марья Савинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Вавиловъ Тимофей

Отец ребёнка: Вавиловъ Петръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Вавиловъ Прокофий

Отец ребёнка: Вавиловъ Петръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Вавиловъ Ермолай

Отец ребёнка: Вавиловъ Петръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Вавиловъ Василей

Отец ребёнка: Вавиловъ Петръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Вавиловъ Алексей

Отец ребёнка: Вавиловъ Петръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вавиловъ Петръ

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