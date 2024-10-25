Герасимов Петр Петрович
Место рождения
Дата рождения03.01.1924
Дата смерти15.04.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1924
Рождение ребёнка
10.07.1952
Дочь: Коновалова (Герасимова) Вера Петровна
Мать ребёнка: Герасимова (Зеленская) Зоя Павловна
Рождение ребёнка
26.05.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Герасимова (Зеленская) Зоя Павловна
Смерть
15.04.1975