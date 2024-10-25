Герасимов Петр Петрович 03.01.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Герасимов Петр Петрович

Место рождения

Збродово, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

03.01.1924

Дата смерти

15.04.1975

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1924

Отец: Герасимов Петр Андреевич

Мать: Герасимова (Варламова) Анна Стефановна

Збродово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.07.1952

Дочь: Коновалова (Герасимова) Вера Петровна

Мать ребёнка: Герасимова (Зеленская) Зоя Павловна

Рождение ребёнка
26.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Герасимова (Зеленская) Зоя Павловна

Смерть
15.04.1975

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