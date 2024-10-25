Герасимова (Варламова) Анна Стефановна 04.08.1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Герасимова (Варламова) Анна Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1894

Дата смерти

25.11.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1924 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1924

Сын: Герасимов Петр Петрович

Отец ребёнка: Герасимов Петр Андреевич

Збродово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.06.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Герасимов Петр Андреевич

Збродово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
25.11.1978

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