Герасимова (Варламова) Анна Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1894
Дата смерти25.11.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1924
Отец ребёнка: Герасимов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
06.06.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Герасимов Петр Андреевич
Смерть
25.11.1978