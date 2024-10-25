Герасимов Петр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Герасимов Андрей Сергеевич
Мать: Лукерия
Рождение ребёнка
1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1924
Мать ребёнка: Герасимова (Варламова) Анна Стефановна
Рождение ребёнка
06.06.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Герасимова (Варламова) Анна Стефановна
Смерть
Неизвестно