Герасимов Петр Андреевич 1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Герасимов Петр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1924 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Герасимов Андрей Сергеевич

Мать: Лукерия

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1924

Сын: Герасимов Петр Петрович

Мать ребёнка: Герасимова (Варламова) Анна Стефановна

Збродово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.06.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Герасимова (Варламова) Анна Стефановна

Збродово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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