Герасимова (Зеленская) Зоя Павловна
Место рождения
Дата рождения14.12.1930
Дата смерти19.11.2009
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1930
Отец: Зеленский Павел
Мать: Клавдия Мироновна
Рождение ребёнка
10.07.1952
Дочь: Коновалова (Герасимова) Вера Петровна
Отец ребёнка: Герасимов Петр Петрович
Рождение ребёнка
26.05.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Герасимов Петр Петрович
Смерть
19.11.2009