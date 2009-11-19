Герасимова (Зеленская) Зоя Павловна 14.12.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Герасимова (Зеленская) Зоя Павловна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

14.12.1930

Дата смерти

19.11.2009

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1930

Отец: Зеленский Павел

Мать: Клавдия Мироновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.07.1952

Дочь: Коновалова (Герасимова) Вера Петровна

Отец ребёнка: Герасимов Петр Петрович

Рождение ребёнка
26.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Герасимов Петр Петрович

Смерть
19.11.2009

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