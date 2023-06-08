Аксельман Гельвиус — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксельман Гельвиус

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аксельман Эларий

Мать: Аксельман Ларц

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксельман Альбий

Мать ребёнка: Опаляющая Равия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксельман Сапфо

Мать ребёнка: Опаляющая Равия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Опаляющая Аурелия

Мать ребёнка: Опаляющая Равия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксельман Яра

Мать ребёнка: Опаляющая Равия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Опаляющая Равия

Смерть
Неизвестно

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