Аксельман Гельвиус
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аксельман Эларий
Мать: Аксельман Ларц
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксельман Альбий
Мать ребёнка: Опаляющая Равия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксельман Сапфо
Мать ребёнка: Опаляющая Равия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Опаляющая Аурелия
Мать ребёнка: Опаляющая Равия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксельман Яра
Мать ребёнка: Опаляющая Равия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Опаляющая Равия
Смерть
Неизвестно