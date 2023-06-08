Аксельман Ларц — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксельман Ларц

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксельман Гайн

Отец ребёнка: Аксельман Эларий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксельман Тит

Отец ребёнка: Аксельман Эларий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксельман Гельвиус

Отец ребёнка: Аксельман Эларий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксельман Гай

Отец ребёнка: Аксельман Эларий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксельман Эларий

Смерть
Неизвестно

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