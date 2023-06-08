Аксельман Ларц
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксельман Гайн
Отец ребёнка: Аксельман Эларий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксельман Тит
Отец ребёнка: Аксельман Эларий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксельман Гельвиус
Отец ребёнка: Аксельман Эларий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксельман Гай
Отец ребёнка: Аксельман Эларий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аксельман Эларий
Смерть
Неизвестно