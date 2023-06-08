Опаляющая Равия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опаляющая Равия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Король Роанос

Мать: Смит Вегда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксельман Альбий

Отец ребёнка: Аксельман Гельвиус

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксельман Сапфо

Отец ребёнка: Аксельман Гельвиус

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Опаляющая Аурелия

Отец ребёнка: Аксельман Гельвиус

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксельман Яра

Отец ребёнка: Аксельман Гельвиус

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксельман Гельвиус

Смерть
Неизвестно

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