Опаляющая Равия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Король Роанос
Мать: Смит Вегда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксельман Альбий
Отец ребёнка: Аксельман Гельвиус
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксельман Сапфо
Отец ребёнка: Аксельман Гельвиус
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Опаляющая Аурелия
Отец ребёнка: Аксельман Гельвиус
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксельман Яра
Отец ребёнка: Аксельман Гельвиус
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аксельман Гельвиус
Смерть
Неизвестно