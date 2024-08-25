Бондарева Татьяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиПосле 1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Бондарева) Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Бондарев Федор Иванович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Бондарев Федор Иванович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Бондарева) Ефросинья Федоровна
Отец ребёнка: Бондарев Федор Иванович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Бондарев Федор Иванович
Смерть
После 1848