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Бондарева Татьяна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

После 1848

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Федор Иванович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Бондарева) Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Бондарев Федор Иванович

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1838

Сын: Бондарев Фома Федорович

Отец ребёнка: Бондарев Федор Иванович

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Бондарева) Ефросинья Федоровна

Отец ребёнка: Бондарев Федор Иванович

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1848

Сын: Бондарев Федот Федорович

Отец ребёнка: Бондарев Федор Иванович

Смерть
После 1848
Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

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